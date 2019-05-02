Анкара, Турция, , 12:35 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, в своем заявлении, распространенном в социальной сети Twitter, выразил обеспокоенность новостями о попытках посягательств на основы конституционного строя Венесуэлы. Он в частности заявил: «Мы выступаем против смены легитимного правительства недемократическими способами».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, министр написал, что Турция поддерживает разрешение внутренних проблем Венесуэлы посредством диалога, и заверил: «Мы всегда на стороне венесуэльского народа». Напомним, что спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя 23 января 2019 года главой государства, 1 мая 2019 года опубликовал в Twitter трехминутное видео, снятое близ базы ВВС Ла Карлота в Каракасе и содержащее призыв к народу и армии выйти на улицы.