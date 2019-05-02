ЮАР осудила решение Совета Безопасности ООН по Западной Сахаре

Кейптаун, , 12:30 — REGNUM Власти Южно-Африканской Республики резко осудили резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее решения несбалансированным и не учитывающими мнение всех сторон.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, резолюция, предложенная американской стороной, продлевала сроки пребывания наблюдателей, находящихся на территории Западной Сахары. За данную меру выступило 13 из 15 государств, ЮАР и Россия воздержались от голосования.

Постоянный представитель ЮАР в ООН Джерри Матжила сообщил Совету Безопасности, что его страна выступает против резолюции и призвал начать переговоры по прекращению, возникшего конфликта.

ЮАР выступает в поддержку фронта ПОЛИСАРИО, движения, выступающего за отделение территории Западной Сахары от Марокко. Африканский Союз признает Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, претендующую на территорию Западной Сахары. При этом, Марокко также является членом данной организации.