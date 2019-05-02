Такого еще было: Инаугурация Зеленского — ищут «фишечки» и дату

Киев, , 11:30 — REGNUM В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского решили сохранить традицию инаугурации в Верховной раде.

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал представитель команды Зеленского, сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк.

«Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять», — заявил Костюк.

Вместе с тем, он добавил, что штаб избранного президента думает о «фишечках» для инаугурации.

«Мы еще что-то придумаем… Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно», — рассказал Костюк.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Украины огласил официальные результаты второго тура президентских выборов 30 апреля. Согласно закону, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов изданиями правительства и Рады. Крайний срок публикации — 3 мая.

Политолог Руслан Бортник ранее заявлял, что ЦИК Украины, затянув оглашение результатов выборов до последнего дня, создала условия для торгов между Зеленским и парламентом/Радой относительно возможности роспуска ВРУ, кадровых трансформаций и первого президентского пакета законов Зеленского.

«Ведь если дата инаугурации будет раньше 27.05 (крайний срок роспуска парламента) — это означает, что команда Зеленского согласовала с ключевыми политическими игроками судьбу парламента, переизбрание своей квоты в правительстве и принятие первоочередного пакетов законов. Моделей таких договоренностей масса, но наличие таких договоренностей негативно повлияет на рейтинги Зеленского в преддверии парламентских выборов», — заявил эксперт.

Если же дата инаугурации будет после 27.05, подчеркивает Бортник, Зеленский вступает в свои полномочия в условиях конфликта с другими ветвями и власти и тогда на первые места во внутриполитической игре могут выйти суды.

26 апреля спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что инаугурация «будет соответствовать вызовам современности». До этого сам Зеленский в специальном видеообращении к народу заявил, что ЦИК затягиваетобъявление результатов выборов, чтобы парламент тоже затягивал процесс инаугурации и не мог быть распущен в мае.