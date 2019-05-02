Четверг, 2 Мая 2019 года
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Израильская армия сообщила о ракетном обстреле с территории Газы

Политика

Обстрел был произведен в ответ на удары Израиля по сектору Газа

Иерусалим, 2 мая 2019, 11:07 — REGNUM  Израильское военные утверждают, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были запущены ракеты. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону Израиля», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ракеты были запущены после того, как израильские силы атаковали позиции палестинцев в ответ на прилетевшие на территорию Израиля воздушные шары с горючими и взрывчатыми веществами.

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