Израильская армия сообщила о ракетном обстреле с территории Газы

Иерусалим, , 11:07 — REGNUM Израильское военные утверждают, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были запущены ракеты. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону Израиля», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ракеты были запущены после того, как израильские силы атаковали позиции палестинцев в ответ на прилетевшие на территорию Израиля воздушные шары с горючими и взрывчатыми веществами.