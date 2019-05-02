Президент Турции: без нас программа F-35 обречена на провал

Анкара, , 10:29 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле привлек внимание прессы к угрозам властей США о выводе Турции из списка участников программы создания самолетов пятого поколения F-35. Глава государства прямо заявил: «Реализация программы F-35 без участия Турции обречена на провал». Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция стремится к повышению импортозамещения в сфере обороны на всех этапах, от проектирования до производства. По его словам, Турция уже вышла на первые позиции в сфере разработки и производства разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По сообщению новостного агентства, Эрдоган подчеркнул, что Турция на всем протяжении своей истории оставалась верна своим обязательствам: «Именно поэтому, когда Турция столкнулась с угрозой обстрелов приграничных населенных пунктов со стороны террористов, первые, к кому обратилась Анкара за приобретением систем противовоздушной обороны, были союзники по НАТО. К сожалению, они не ответили на наши обращения». Турецкий президент добавил: «Страны, отказывавшиеся под самыми различными предлогами поставлять Турции авиабомбы, не могут скрыть удивления от мощи и экономичности бомб, производимых Турцией». Эрдоган напомнил, что Турция также предпринимает серьезные шаги по производству своего боевого самолета. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара полна решимости и далее наращивать потенциал собственного оборонпрома, с тем, чтобы обеспечить как собственные нужды, так и потребности дружественных государств.