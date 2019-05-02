В Аргентине проходит национальная забастовка

Буэнос-Айрес, , 10:18 — REGNUM По призыву Конфедерации трудящихся Аргентины, Автономной Конфедерации государственных служащих и отраслевых профсоюзов в большинстве городов Аргентины проходит общенациональная забастовка работников общественного транспорта, педагогов, врачей, служащих банков и судебных учреждений. Она началась 29 апреля. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«От Буэнос-Айреса до Патагонии трудящиеся будут требовать остановить процесс сокращений, увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Бедность. Безработица. Сверхтарифы. Инфляция. Мы не будем больше это терпеть», — заявил Генеральный Секретарь Конфедерации Трудящихся Аргентины Уго Яски.

Отмечается, что рост забастовочной активности вызван падением курса национальной валюты на предыдущей неделе до 47 песо за 1 доллар и последовавшим повышением цен на продукты питания.