Четверг, 2 Мая 2019 года
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В Аргентине проходит национальная забастовка

Политика

Поводом послужило резкое падение курса национальной валюты, которое усугубило рост цен на продукты питания

Буэнос-Айрес, 2 мая 2019, 10:18 — REGNUM  По призыву Конфедерации трудящихся Аргентины, Автономной Конфедерации государственных служащих и отраслевых профсоюзов в большинстве городов Аргентины проходит общенациональная забастовка работников общественного транспорта, педагогов, врачей, служащих банков и судебных учреждений. Она началась 29 апреля. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«От Буэнос-Айреса до Патагонии трудящиеся будут требовать остановить процесс сокращений, увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Бедность. Безработица. Сверхтарифы. Инфляция. Мы не будем больше это терпеть», — заявил Генеральный Секретарь Конфедерации Трудящихся Аргентины Уго Яски.

Отмечается, что рост забастовочной активности вызван падением курса национальной валюты на предыдущей неделе до 47 песо за 1 доллар и последовавшим повышением цен на продукты питания.

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Зарубежная хроника
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