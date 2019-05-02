Украинский МИД протестует против выдачи российских паспортов украинцам

Киев, , 08:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины потребовало от Российской Федерации отменить упрощенную процедуру выдачи российских паспортов украинским гражданам и призвало другие страны усилить давление на Россию. Соответствующее заявление распространила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия… Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», — сказано в заявлении МИД Украины.

Также украинское внешнеполитическое ведомство просит другие страны усилить санкционное давление на Россию из-за введения упрощенной процедуры выдачи украинским гражданам российских паспортов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры предоставления российского гражданства гражданам Украины, которые находятся на территории России в статусе беженцев, имеют вид на жительство или проживали в Донбассе и Крыму до воссоединения.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что своим решение вовсе не хотел создать какие-либо сложности Киеву, однако гуманитарная ситуация с украинскими гражданами настолько вопиющая, что Москва просто не может не руководствоваться соображениями гуманитарного характера.