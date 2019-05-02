Зеленского призвали встать на колени перед одесским Домом профсоюзов

Киев, , 08:05 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен принести публичные извинения за действия своего предшественника Петра Порошенко и встать на колени перед сожженным одесским Домом профсоюзов, где были убиты люди. Об этом Журавко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению экс-депутата, раскол на Украине начался именно в тот день — 2 мая, когда нацисты сожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались сторонники Антимайдана. Тогда только по официальным данным погибли 48 человек.

«Именно в тот день, под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов — горело будущее Украины», — написал Журавко.

Политик считает, что если избранный президент Зеленский хочет воссоединения страны, он обязан 2 мая приехать в Одессу, чтобы возложить цветы к Дому профсоюзов.

«И не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником!, — пояснил Журавко.

Также он потребовал, чтобы было уже наконец начато честное, открытое и всеобъемлющее расследование, в ходе которого были бы найдены реальные виновные того ужасного преступления, совершенного 2 мая 2014 года. Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона.

Напомним, что 2 мая 2014 года бандеровцы и сторонники Евромайдана разгромили палаточный лагерь Антимайдана на Куликовом поле в Одессе и загнали «антимайдановцев» в Дом профсоюзов, который затем подожгли. Бандеровцы также открыли огонь по тем, кто пытался спастись из горящего здания. Только по официальным данным в тот день погибли 48 человек.

Украинские власти не стала наказывать виновных в этой ужасной трагедии, так как ей их действия были выгодны.