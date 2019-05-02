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Сообщения о гибели российских военных в Сирии недостоверны — Минобороны РФ

Политика

За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий

Москва, 2 мая 2019, 07:45 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о гибели четырёх российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Соотвествующее заявление распространила сегодня, 2 мая, пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Сирии якобы погибли четверо российских военнослужащих во время обстрела в сирийской провинции Хама. В Минобороны подчеркнули, что данная информация не соотвествует действительности.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны сожалеют, что некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, которую распространяют террористы в социальных сетях с целью пропаганды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последний месяц террористы 12 раз пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» на территории Сирии. Террористы при обстрелах использовали беспилотные летательные аппараты. а также реактивные системы залпового огня. Все атаки были отбиты.

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Война в Сирии
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