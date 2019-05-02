В штабе Зеленского подтвердили, что у его жены есть квартира в Крыму

Киев, , 07:39 — REGNUM В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили информацию о том, что его супруга Елена ранее приобретала квартиру в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба штаба избранного президента.

Как ранее выяснили украинские СМИ, у супруги Зеленского — Елены есть элитная квартира в Крыму, которая расположена в жилом комплексе «Император» рядом с Ливадийским дворцом. Также выяснилось, что приобрела эту квартиру Елена Зеленская в 2013 году у бизнесмена Александра Буряка по цене в два раза ниже рыночной. Стоит отметить, что рыночные цены часто бывают завышенными.

В штабе Зеленского отпираться не стали и подтвердили, что действительно, Елена Зеленская приобретала квартиру в Ливадии, но было это в 2013 году, то есть до возвращения Крыма в состав России. Также утверждается, что при покупке были уплачены все необходимые налоги и сборы, цена была вполне рыночной, а квартира была официально задекларирована Зеленским.

Также в штабе зачем-то заявили, что Зеленский с семьей планируют в будущем использовать эту квартиру, когда «Крым снова станет украинским». То есть, по всей видимости, уже никогда.

Скорее всего сами Зеленские, в отличие от предвыборного штаба, понимают, что Крым уже никогда не будет украинским и поэтому выставили свою квартиру в Ливадии на продажу. Однако цена, которую они просят за эту недвижимость, в пять раз выше той цены, за которую они данную квартиру приобрели.