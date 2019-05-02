Зеленский уже знает, кто будет руководить его администрацией

Киев, , 05:59 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский выбрал того, кто будет руководить его администрацией. Об этом заявил в эфире программы «Комментарии» доверенное лицо политика Вадим Галайчук.

Галайчук выразил уверенность, что Зеленский «уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента». Он подтвердил, кто руководить администрацией нового президента будет публичное лицо, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Зеленский был официально объявлен победителем президенских выборов на Украине. По этому случаю политик процитировал слова американского президента Джорджа Вашингтона, чья инаугурация состоялась ровно 230 годами ранее. Зеленский напомнил о совести и пообещал украинскому народу, что будет «трудиться».

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