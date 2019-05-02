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Рауль Кастро получил Ленинскую премию за вклад в дружбу с Россией

Политика

Глава Кубы назвал российскую премию убедительным доказательством исторических связей Москвы и Гаваны

Гавана, 2 мая 2019, 05:47 — REGNUM  Ленинская премия ЦК КПРФ вручена первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. Диплом и почетный нагрудный знак передал кубинскому лидеру вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, сообщают «Вести».

Кастро награжден премией за «выдающийся вклад в практику социалистического строительства» и вклад в укрепление российско-кубинской дружбы. Мельников находится на Кубе с официальным визитом.

Глава Кубы назвал российскую премию убедительным доказательством исторических связей Москвы и Гаваны. Эти связи сегодня обновляются и укрепляются, подчеркнул политик.

Напомним, в СССР Ленинская премия, учрежденная в 1925 году, служила одной из высших форм поощрения граждан. В 2017 году в России была учреждена Ленинская премия ЦК КПРФ, присуждаемая за вклад в общественно-значимую деятельность, утверждающую ценности «социализма, принципов справедливости и гуманизма».

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Российско-кубинские отношения
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