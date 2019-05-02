Вашингтон, США, , 05:17 — REGNUM

Сговор с целью шпионажа в пользу Китая признал за собой бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли. Об этом говорится в сообщении американского минюста.

Экс-сотрудник ЦРУ собирался передать китайской стороне сведения, имеющие отношение к национальной обороне США. В 2007 году он перебрался в Гонконг и там был завербован двумя китайскими разведчиками за $100 тыс.

Приговор Ли огласят 23 августа. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США предъявили обвинения в промышленном шпионаже в пользу Китая бывшему сотруднику компании General Electric Сяоцзин Чжену и китайскому бизнесмену Чжаоси Чжану. Предполагается, что Сяоцзин Чжен передал секретные данные о газовых и паровых турбинах компании своему партнеру по бизнесу — Чжаоси Чжану.