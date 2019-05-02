США хотят «сдержать» Россию маломощным ядерным оружием

Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Ядерное оружие малой мощности необходимо США для сдерживания России, доктрина которой якобы предполагает ограниченное применение такого оружия в военных конфликтах. Об этом заявил помощник заместителя американского министра обороны Дэвид Трахтенберг на слушаниях в конгрессе.

США решили идти по пути маломощного ядерного оружия, так как действия российской стороны вызывают большое беспокойство. Речь идет о так называемой российской доктрине «эскалации для деэскалации», предусматривающей ограниченное использование ядерных сил в конфликтах, где применяются обычные виды вооружений, пояснил он.

Читайте также: Кремль об идее Трампа о ядерном разоружении: нужны детали

Представитель Пентагона добавил, что никто из потенциальных противников не должен думать, что имеет над США какое-либо преимущество, может бросить им вызов и сделать следующий, нежелательный для Вашингтона шаг. При этом США не хотят доводить «эскалацию до самого высокого уровня».

Отметим, что российская официальная военная доктрина подразумевает применение ядерного оружия лишь тогда, когда оружие массового поражения применялось против РФ или её союзников либо когда конфликт с применением обычного оружия угрожает самому существованию страны.

Читайте также: Стало известно сколько ядерных боеголовок осталось у США