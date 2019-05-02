Глава Венесуэлы готов к «великому диалогу» ради исправления ошибок

Каракас, , 04:00 — REGNUM Правительство и президент Венесуэлы готовы к широкому диалогу со всеми ветвями народной власти, нацеленному на «великий план изменений внутри боливарианской революции». Об этом заявил глава государства Николас Мадуро во время выступления на первомайской демонстрации в Каракасе, которую транслировало государственное телевидение.

Венесуэльский лидер объявил 4 и 5 мая «великим национальным днем диалога». Власти готовы внять предложениям о том, что нужно изменить или улучшить в стране, пояснил он и заявил о готовности принять соответствующий план.

Необходимо улучшить всё и исправить ошибки, подчеркнул Мадуро. Свой призыв он адресовал Боливарианскому конгрессу народов Венесуэлы, который объединяет более 80 социальных организаций, а также Единую социалистическую партию Венесуэлы и объединение «Великий патриотический полюс».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Венесуэле провалилась попытка государственного переворота, предпринятая оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо. Ни военные, ни венесуэльский народ не поддержали его призыв к свержению Мадуро, и ситуация в столице осталась под контролем законных властей.

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