Народ Венесуэлы добился мира, объявил Мадуро

Каракас, , 03:44 — REGNUM Сознательность венесуэльского народа обеспечила стране мир. Об этом написал президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Венесуэльский лидер заявил о радости, которая выплеснулась на улицы Каракаса. Так он прокомментировал первомайские шествия.

«Без сомнения, мир выигран благодаря достоинству и сознательности нашего народа», — отметил Мадуро.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1123667363520503808

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и военных поддержать его операцию «Свобода» и свергнуть президента Николаса Мадуро, однако попытка госпереворота не удалась. Обстановка в Каракасе осталась под контролем законных властей.

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