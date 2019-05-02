МИД РФ отреагировал на избиение российской журналистки в Париже

Москва, , 03:15 — REGNUM Применение полицейскими силы в отношении российской журналистки, освещавшей события в Париже, является недопустимым. Об этом говорится в комментарии, распространенном МИД России после инцидента с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой.

«Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты напомнили, что на одежде журналистки была специальная маркировка. Российская сторона призвала французские власти провести тщательное разбирательство, а правозащитные организации — держать ситуацию на контроле. МИД РФ заверил также, что будет внимательно отслеживать ход событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая корреспондент РИА Новости Виктория Иванова получила ушибы и сотрясение мозга, попав под удары парижских полицейских, которые пытались разогнать хулиганов. Девушку доставили в больницу и после оказания помощи и рекомендаций по лечению отпустили домой.

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