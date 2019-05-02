Невелика потеря: Пушкова не огорчила отставка британского министра

Москва, , 02:02 — REGNUM Полностью провальной назвал деятельность бывшего британского министра обороны Гэвина Уильямсона российский сенатор Алексей Пушков. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй сняла Уильямсона с должности в связи «с утратой веры в его способность занимать пост», то есть как министр обороны он «полностью провалился».

Уильямсона отличал примитивно-агрессивный стиль, а выделялся министр лишь нападками на Россию, отметил Пушков. Подобных Уильямсону в Лондоне множество, «невелика потеря», резюмировал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, новым министром обороны Соединенного Королевства назначена Пенни Мордонт, ранее занимавшая пост министра по вопросам международного развития Великобритании. В МИД России отставку Уильямсона назвали гениальным, хоть и запоздалым решением.

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