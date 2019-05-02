Четверг, 2 Мая 2019 года
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Диалог Пашиняна и Медведева «остатки системы» превратили в инцидент

Политика

Во время заседания межправительственного совета ЕАЭС в Ереване 30 апреля, премьер-министр Армении ведя заседание сказал: «Теперь мы можем перейти…», на что глава правительства России Дмитрий Медведев улыбаясь спросил: «Перейти куда?», на что Пашиннян улыбаясь ответил: «Перейти к процедуре подписания

Диалог Пашиняна и Медведева «остатки системы» превратили в инцидент
Иллюстрация:  primeminister.am
Заседания межправительственного совета ЕАЭС в Ереване

Ереван, 2 мая 2019, 00:40 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал рабочую ситуацию во время заседания межправительственного совета ЕАЭС, которую некоторые пользователи и СМИ Армении называют инцидентом.

«Только что зашел в Facebook и глазам своим не верю, что остаткам коррупционной системе удалось с такой легкостью поднять шум в соцсетях.

Во время заседания межправительственного совета ЕАЭС не только премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, но и все мы надеялись, что вскоре перейдем в комнату, где можем выпить кофе. Мы все очень устали и хотели кофе. Заседание затянулось на 2,5 часа дольше запланированного. А наше общение за день до этого дало основание для нетерпеливого ожидания нерабочей части встречи. Все это надо объяснять, я не понимаю?», — написал Пашинян на своей странице Facebook.

Во время заседания межправительственного совета ЕАЭС в Ереване 30 апреля, премьер-министр Армении ведя заседание сказал: «Теперь мы можем перейти…», на что глава правительства России Дмитрий Медведев улыбаясь спросил: «Перейти куда?», на что Пашиннян улыбаясь ответил: «Перейти к процедуре подписания».

Данный рабочий момент некоторые оппозиционные СМИ Армении представили как насмешку Медведева над Пашиняном из-за того, что премьер Армении плохо говорит по русски.

https://www.facebook.com/operatoribany/videos/598373700632288/

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