Помпео не исключил проведения военной операции США в Венесуэле

Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Официальный Вашингтон в случае необходимости готов задействовать вооруженные силы США в военной операции в Венесуэле. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

«Президент (президент США Дональд Трамп) предельно ясно и невероятно последовательно дал понять, что военные действия (в Венесуэле) возможны», — сказал Помпео.

По его словам, США могут провести военную операцию в Венесуэле, если именно это будет необходимо. При этом Помпео добавил, что официальный Вашингтон рассчитывает на мирный переход власти в стране.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNN заявил, что выходом из политкризиса в Венесуэле является отстранение от власти президента страны Николаса Мадуро.

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