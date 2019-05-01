Переворот в Венесуэле: Будущее страны зависит от США, России и Кубы

Каракас, , 23:26 — REGNUM «В момент растущего отчаяния населения и массовой миграции венесуэльская оппозиция, возглавляемая самопровозглашенным временным президентом Хуаном Гуайдо, попыталась придать финальный импульс парализованной операции по смене режима, разработанной три месяца назад в сотрудничестве с администрацией Трампа, чтобы свергнуть правительство Николаса Мадуро», — описывает произошедшее каталонское издание La Vanguardia.

Все началось с восстания небольшой группы солдат на базе военно-воздушных сил в Ла Карлоте, крепком оплоте оппозиции на востоке Каракаса, а также с освобождения близкого к Гуайдо оппозиционера Леопольдо Лопеса из-под домашнего ареста (в настоящий момент Лопес с семьей укрылся в посольстве Испании). Мобилизовав свои силы возле военной базы, Гуайдо возглавил марш ко дворцу Мирафлорес, ранее запланированный на 1 мая. Однако никто из военных, кроме кучки солдат из Ла Карлоты, не поддержал восстание. В полдень Мадуро сообщил в Twitter, что все командиры региональных армейских формирований выразили поддержку его режиму.

«Каракас встретил рассвет сигналами машин, возгласами и звоном посуды, — рассказывает о вчерашнем дне другое испанское издание, El Pais. — С раннего утра, не понимая толком, что происходит, тысячи людей собрались у базы Ла Карлота. На фоне отсутствия транспорта виднелись группы с флагами, идущие по автострадам и затем собирающиеся возле военного объекта… Там с без пятнадцати шесть по местному времени стояли оппозиционеры Хуан Гуайдо и Леопольдо Лопес, депутаты Национальной ассамблеи и другие политическое лидеры». Большую группу людей, приближающуюся с юго-востока, база встретила слезоточивым газом, некоторые в ответ схватились за камни. В стычках, продлившихся несколько часов, несколько человек были ранены.

«Со вчерашнего дня не может быть компромисса насчет происходящего в Каракасе, компромисса между подавлением и свободой, голодом и жизнью, Мадуро и Гуайдо», — высказалась насчет тех событий редакция ABC. СМИ подчеркнуло, что правительство Педро Санчеса было право, когда признало легитимность власти Гуайдо — как временного президента, призванного провести свободные выборы. «В то же время можно понять, что сложности в различных областях отношений Испании и этой столь близкой ей страны не позволяют выставить напоказ неприятие фигуры Мадуро», — добавило ABC.

Издание El Mundo, в свою очередь, размышляет о будущем. «Финальная фаза напряжения между оппозицией и венесуэльским режимом, анонсированная вчера на видео, распространенном в Twitter председателем Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, может стать началом конца для чавистской системы либо очередным порывом к солнцу, подобным многим другим, оставшимся в прошлом», — пишет СМИ.

Первая реакция венесуэльской армии указывает не столько на хорошо спланированный военный переворот, сколько на увеличение давления со стороны Гуайдо в ответ на задержание его сторонников и преследование многих из них службой государственной безопасности Sebin, считает El Mundo. Дальнейшее зависит от действий командиров и офицеров, пока сохранявших верность тандему Николас Мадуро — Диосдадо Кабельо «из страха и/или ради денег», от реакции улиц, от того, насколько будут разработаны планы военного вторжения, и, прежде всего, от воли Вашингтона, Гаваны и Москвы.

Хотя в своих первых откликах на уличные столкновения в Каракасе вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и главный по национальной безопасности Джон Болтон проявили солидарность с так называемой «Операцией Свобода», Пентагон не подал сигнала приготовиться к немедленному военному вмешательству.