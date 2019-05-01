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МИД РФ отреагировал на отставку министра обороны Великобритании

Политика

«Гениально, хотя и поздно»

МИД РФ отреагировал на отставку министра обороны Великобритании
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 1 мая 2019, 22:51 — REGNUM  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отправить в отставку главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

«Гениально, хотя и поздно, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства. — Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост».

Захарова напомнила, что Уильямсон ранее говорил, что «Россия должна отойти и заткнуться».

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй отправила в отставку министр обороны Великобритании Гэвина Уильямсона из-за утечки информации с заседания Совета национальной безопасности о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

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