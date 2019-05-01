МИД Украины отреагировал на решение РФ по упрощению получения гражданства

Киев, , 22:22 — REGNUM Решение Москвы о расширении категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, осудили в министерстве иностранных дел (МИД) Украины.

«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, обнародованного на официальном сайте.

Отмечается, что украинская сторона, оставляющая за собой право на принятие «эффективных мер для защиты национальной безопасности», продолжит активную работу с международными партнерами над усилением санкционного давления на Россию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, которым предоставляется право обращаться с заявлением о приеме в упрощенном порядке в гражданство РФ.

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