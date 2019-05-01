Лондон, Великобритания, , 21:25 — REGNUM

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку из-за утечки информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Такое решение приняла премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию правительства.

Гэвин Уильямсон (cc) Chris McAndrew

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уволила министра обороны страны Гэвина Уильямсона в среду (1 мая)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший министр по вопросам международного развития Великобритании Пенни Мордонт назначена новым главой Минобороны страны.

24 апреля 2019 г. газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в создании мобильной сети 5G в стране, несмотря на угрозы США.

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