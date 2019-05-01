На Украине предложили лишать гражданства получивших российские паспорта

Киев, , 20:54 — REGNUM Жителей Донбасса за получение паспорта Российской Федерации нужно лишать гражданства Украины. Об этом заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак в комментарии украинскому «5 каналу».

«Конституция Украины гласит, что украинец должен иметь только одно гражданство — гражданство Украины, — сказал Грымчак. — Те люди, которые будут получать или получают уже гражданство РФ, могут потерять гражданство Украины».

Он выразил мнение, что жителям неподконтрольного Киеву Донбасса необходимо аннулировать внутренние и заграничные паспорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ об упрощённом порядке получения гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донбасса, подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 г. Получение гражданства РФ не обязывает жителей Донбасса отказываться от украинского гражданства.

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