Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Москва, , 20:38 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, обнародованного на официальном сайте.

С российской стороны было подчеркнуто, что власти США, которые вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы и высказывают угрозы в адрес ее руководства, грубо нарушают международное право.

«Указано, что продолжение агрессивных шагов (Вашингтона) чревато самыми тяжелыми последствиями (в Венесуэле), — говорится в сообщении ведомства. — … Деструктивное внешнее воздействие… не имеет ничего общего с демократическим процессом».

Отмечается, что телефонный разговор между дипломатами двух стран состоялся по американской инициативе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка госпереворота в Венесуэле была пресечена 30 апреля 2019 г. В результате столкновений оппозиции с силовиками пострадали около 70 человек. Официальный Вашингтон активно выступает на стороне своего ставленника Хуана Гуайдо, подстрекавшего протестующих к свержению власти в Венесуэле.

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