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Куба поддерживает законные власти Венесуэлы

Политика

И отвергает американские обвинения в военном вмешательстве в этой стране

Куба поддерживает законные власти Венесуэлы
Presidencia El Salvador
Мигель Диас-Канель

Гавана, 1 мая 2019, 20:11 — REGNUM  Новый кубинский лидер, председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель, поддержав законное руководство Венесуэлы, противостоящее попытке государственного переворота в этой стране, предпринятой при поддержке Вашингтона, отверг угрозу США ужесточить антикубинские санкции за предполагаемую военную поддержку президента Николаса Мадуро, сообщает 1 мая Синьхуа.

Диас-Канель подчеркнул, что Куба вместе с Венесуэлой стоит за соблюдение законности и международного права. Он также опроверг голословные обвинения в военном вмешательстве Гаваны во внутренние дела Каракаса и призвал международное сообщество остановить опасную эскалацию противостояния в Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Twitter с угрозами в адрес Кубы, пообещав ввести против Острова Свободы «полное и всестороннее эмбарго» и «санкции самого высокого уровня».

Одновременно министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил об успешном пресечении армией попытки госпереворота, назвав масштаб провокации, устроенной при поддержке США, «незначительным».

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Политический кризис в Венесуэле
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