Президент РФ подписал закон о «надежном Рунете»

Москва, , 19:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе правительство будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний». Кроме того, в компетенции правительства будет «определение условий и случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам».

Такие средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор. Ведомство будет также определять технические условия установки этих систем и требования к сетям связи при их использовании. Операторы, установившие такие средства, освобождаются от обязанности блокировать запрещенную информацию, если доступ к ней в сети связи этого оператора ограничивается с помощью таких систем в порядке централизованного управления сетью связи общего пользования (поскольку ограничение доступа будет осуществлять Роскомнадзор).

Для операторов связи, собственников или владельцев технологических сетей связи, иных лиц при использовании линий связи, пересекающих госграницу РФ, вводится обязанность в сроки, порядке, составе и формате, определяемых Роскомнадзором, предоставлять ему в электронной форме информацию о средствах связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии связи.