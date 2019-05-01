Министерство обороны РФ всерьез взялось за укрепление обороны Курил

Анатолий Кошкин, , 19:24 — REGNUM

Несмотря на нелепые и нарушающие принцип невмешательства во внутренние дела суверенного государства «запреты» японского правительства посещать российским руководителям и политикам Курильские острова и сопровождающие «возмущение» Токио не менее несуразные «дипломатические протесты», жизнь на этих «дальних, но нашенских» землях идет своим чередом. Более того, в отличие от прошлых лет, когда Курилы были в прямом смысле слова заброшены центральным правительством, и их жители вынуждены были униженно принимать иностранную «гуманитарную помощь» из соседней страны, ныне, наконец-то, имеющие большое хозяйственное и военно-стратегическое значение острова, похоже, выдвигаются в приоритетный район, обустройство которого и улучшение жизни местного населения всерьез озаботило московских высокопоставленных чиновников.

Как говорится, «не было счастья, да несчастье помогло». Во многом именно назойливые реваншистские, по сути, требования японского правительства, поддерживаемые правонационалистическими силами Страны восходящего солнца, «вернуть» Японии законно принадлежащие нашему государству территории побуждают российскую центральную власть подкреплять риторику о защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны конкретными программами социально-экономического развития. По опыту общения с японцами знаю, что именно реализация этих программ во многом разочаровывает и убеждает наших соседей в тщетности расчетов заполучить острова, пользуясь их «запустением и бедственным положением местного населения».

Отнюдь не воодушевили Токио и результаты проведенного на южных Курилах опроса общественного мнения, когда курильчане, несмотря на сохраняющиеся бытовые трудности, заявили о своей верности малой Родине и категорическом нежелании идти под японское управление, о чем неосмотрительно и самонадеянно заговорил в начале текущего года премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Примером того, что жизнь на Курилах будет улучшаться для всех категорий местного населения, включая несущих охрану российских земель на дальних рубежах военнослужащих, явилась поездка накануне праздников на Курилы группы высокопоставленных руководителей Министерства обороны РФ во главе с первым замминистра обороны РФ Русланом Цаликовым. Группа направлена для инспектирования строительства военной и социальной инфраструктуры на островах Итуруп и Кунашир. «Первый замглавы военного ведомства поручил командующему войсками Восточного военного округа дать предложения по строительству штаба полка на Итурупе и созданию культурно-досуговых центров и спортивных комплексов на островах Курильской гряды», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По заданию министерства обороны РФ Цаликов проинспектировал зону боевого дежурства ПВО на Кунашире, социальную инфраструктуру, заслушал доклад командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко по строящимся объектам. «Процесс завершения строительства служебного жилья для военнослужащих и членов их семей на островах должен быть динамичным. Необходимо создать комфортные условия для каждого военнослужащего, прибывающего на службу в воинские части Итурупа и Кунашира», — приводит военное ведомство слова первого замминистра.

Как сообщалось ранее, размещенная на южнокурильских островах единственная в Вооруженных Силах России 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия оснащается новым современным вооружениям. Здесь размещены противокорабельные ракетные системы «Бал» и «Бастион», отрабатывается базирование на островах истребителей СУ-35 ВКС. На Курилах создается надежный щит, способный отразить нападение неприятеля, откуда бы оно ни исходило.