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Узбекистан и Иран обсудили строительство желдороги «Мазари-Шариф – Герат»

Политика

Стороны отметили значение полномасштабной реализации соглашения о транспортном коридоре Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман

Ташкент, 1 мая 2019, 19:20 — REGNUM  Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпосланник Верховного духовного лидера Ирана Камол Харрози в Ташкенте обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

«В беседе стороны обсудили вопросы узбекско-иранской повестки дня, отдельные международные и региональные проблемы», говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в сотрудничестве в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

«В ходе обмена мнениями по региональным вопросам отдельное внимание было уделено перспективам строительства железной дороги «Мазари-Шариф — Герат, отмечено важное значение полномасштабной реализации соглашения о транспортном коридоре Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман для укрепления межрегиональных связей», отмечает МИД.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость наращивания туристических и, в целом культурно-гуманитарных обменов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан является дважды удаленной от морских портов страной и в целях увеличения своего торгового потенциалы, добивается строительства транспортных коридоров, выводящих к международным морским портам

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