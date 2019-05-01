Глава МИД РФ Лавров посетит Ташкент с рабочим визитом

Ташкент, , 19:17 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 2 мая посетит Узбекистан с рабочим визитом, планируется, что он будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает МИД Узбекистана.

«Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых планируется обсудить ход реализации ранее достигнутых узбекско-российских договоренностей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах», говорится в сообщении.

Стороны обменяются мнениями по международной проблематике, вопросам обеспечения безопасности в регионе, включая содействие запуску мирного процесса в Афганистане.

«3 мая Министр Сергей Лавров примет участие в 11-й встрече государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, которая состоится в Ташкенте», сообщает МИД