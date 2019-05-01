В Первомай челябинцы митинговали за прямые выборы мэра и депутатов

Челябинск, , 18:56 — REGNUM В Челябинске на первомайском митинге «Справедливой России» требовали прямых выборов главы Челябинска. Шествие от Кировки до площади Революции и сам митинг на площади объединили порядка 3 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Также участники первомайского мероприятия держали в руках плакаты с призывами отменить муниципальный фильтр для кандидатов на пост губернатора, вернуть прямые выборы депутатов гордумы, защитить дольщиков, противостоять загрязнению воздуха и т.д.

Итогом митинга стала резолюция. Её направят в мэрию и руководству Челябинской области.

Отметим, большинство заявленных на митинге требований актуальны и для многих других городов России. При этом с 2014 года у горожан нет возможности напрямую выбирать депутатов городской думы. На выборах горожане избирают только районные советы, которые в свою очередь делегируют депутатов в состав гордумы.