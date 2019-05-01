Глава Якутии заработал в 4,5 раза меньше, чем его жена

Якутск, , 18:41 — REGNUM Сегодня опубликована декларация о доходах главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году. Он показал 8,8 млн рублей заработка, его жена — 39,5 млн, по сравнению с 2017 годом её доход вырос на 15,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доход главы Якутии, пять месяцев прошлого года занимавшего должность мэра столицы республики, в сравнении с 2017 годом вырос всего на 700 тыс. рублей. Айсену Николаеву принадлежит только гараж (совместная собственность с женой). Квартира (232,6 кв.м.), дом (365,3 кв.м.), гараж-баня (180,2 кв.м.) и земельный участок находятся у него в пользовании — последние три объекта недвижимости принадлежат его несовершеннолетнему ребёнку.

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Супруга главы республики Людмила Николаева задекларировала два нежилых помещения площадью 352 и 50,5 кв.м., а также автомобиль Lexus GX 460. Несовершеннолетний ребёнок главы республики помимо дома, земли и бани-гаража владеет также нежилым помещением размером в 157 кв.м.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год Айсен Николаев задекларировал 8,1 млн рублей доходов. Его жена Людмила Николаева тогда заработала в три раза больше не — 24 млн рублей, увеличив свой доход по сравнению с 2016 годом на 10 млн.

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