МИД РФ сравнил заявление Помпео с вбросами о бегстве Асада

Москва, , 18:19 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в соцсети Facebook отреагировала на слова госсекретаря США Майка Помпео о попытке президента Венесуэлы Николаса Мадуро «покинуть» страну.

По ее словам, несколько лет назад СМИ США точно так же распространяли фейки о бегстве президента Сирии Башара Асада и его семьи из страны в Россию.

«Новости о «бегстве Асада (президент Сирии Башар Асад) и его семьи в РФ» вбрасывались регулярно в мировое информационное пространство в момент острой фазы сирийской эпопеи», — написала дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президента Венесуэлы Николас Мадуро якобы вот-вот сбежит из страны на Кубу и якобы только Россия удерживает его в Каракасе.

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