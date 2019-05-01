Начальник псковского регионального управления МВД пошёл на повышение

Псков, , 18:11 — REGNUM Начальник Управления МВД России по Псковской области Юрий Истранкин освобождён от занимаемой должности в связи с новым назначением. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в указе №202 президента России Владимира Путина, который опубликован сегодня, 1 мая.

Этим же указом генерал-майору полиции Юрию Инстранкину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы. Он назначен заместителем начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ.

Напомним, Инстранкин возглавлял псковское региональное управление МВД с 12 апреля 2016 года. До этого он в течение пяти лет (2011−2016 гг) был заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России, а ранее, с 1987 года, проходил службу в органах внутренних дел Новосибирской области.