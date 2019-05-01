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Штаб Зеленского отреагировал на данные о покупке его женой жилья в Крыму

Политика

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской ... в апреле 2013 г.»

Киев, 1 мая 2019, 17:30 — REGNUM  Жена избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013 года в соответствии с законодательством Украины и по рыночной цене. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в пресс-службе штаба Зеленского.

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской … в апреле 2013 г… в полном соответствии с действующим законодательством Украины, — говорится в сообщении пресс-службы. — Недвижимость была приобретена по рыночной цене».

1 мая агентство Reuters со ссылкой на данные декларации о доходах избранного президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что супруга политика Елена Зеленская приобрела элитное жилье в Крыму менее чем за половину его рыночной стоимости у украинского бизнесмена экс-депутата Верховной рады Александра Буряка.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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