Псков, Псковская область, , 16:14 — REGNUM

Митинг псковских профсоюзов состоялся сегодня, 1 мая, в Пскове на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном совете профессиональных союзов, участники акции вышли с лозунгами «Коллективный договор — лучшая защита работника!», «Минимальный оклад — на уровень МРОТ!», «За МРОТ без стимулирующих и компенсационных!», «За пересмотр потребительской корзины!», «Нет росту цен на топливо!», «Нет росту тарифов ЖКХ!», «Здоровье народа — забота государства!» и подобными.

Митинг профсоюзов в Пскове 1 мая 2019 года Sovprofpskov.ru

Лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова заявила на митинге, что профсоюзы намерены добиться того, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 11 тысяч 620 рублей «стал базовым окладом, а не зарплатой основного персонала».

Михайлова также заявила о «серьёзном противостоянии с действующей региональной властью» из-за позиции профсоюзного актива по поводу Псковской птицефабрики, планируемого строительства под Псковом завода «Титан-Полимер», а также ситуации с мусорной реформой в Псковской области.

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«Но мы считаем, что в переговорном процессе и при поддержке профактива мы сможем спасти птицефабрику и добиться пересмотра места расположения планируемого производства «Титан-Полимер», — отметила Михайлова.

По её словам, «всё это объясняет информационную атаку на Псковский областной совет профессиональных союзов».

На митинге профсоюзов также выступили советник главы Пскова Игорь Сиротин, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг («Яблоко»). А представитель первичной профсоюзной организации областного противотуберкулезного диспансера Елена Клименко призвала поддержать основное требование: довести минимальный оклад в бюджетной сфере до уровня МРОТ.

«Мы работаем в полную силу. Вот только наши заработные платы не соответствуют нашему труду. Иногда получается, что зарплата меньше, чем квартплата. Многие работают на двух, а то и трёх работах, чтобы увеличить свой доход, но в такой ситуации семьи наши остаются заброшенными. Мы настаиваем на том, чтобы минимальный оклад был равен МРОТ, чтобы люди могли жить, а не выживать», — заявила она.

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На митинге была принята резолюция, в которой профсоюзы требуют повышения государственных гарантий по оплате труда, реального повышения окладов работников бюджетной сферы до достойного уровня, установления предельного уровня оплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги не более 10% от совокупного дохода семьи.

Отметим, что митинг профсоюзов — только одно из серии мероприятий, посвящённых празднику весны и труда, которые проходят сегодня, 1 мая, в Детском парке Пскова. С утра здесь начала работу фотовыставка, проходят концерты, организованы семейные игры, танцевальный мастер-класс и другие мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие и митинг в Пскове сегодня, 1 мая, также провело региональное отделение КПРФ.

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