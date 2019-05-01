«Нас откровенно грабят»: коммунисты в Пскове вышли на шествие и митинг

Псков, , 15:37 — REGNUM В Пскове сегодня, 1 мая, региональное отделение КПРФ вышло на традиционную первомайскую демонстрацию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, единым строем по улицам Пскова прошли представители КПРФ, «Справедливой России», партии «Родина» и национал-патриоты.

Шествие завершилось митингом у памятника Владимиру Ленину. К памятнику возложили цветы, звучал «Интернационал». На митинге лидеры псковских коммунистов отмечали актуальность Первомая в наши дни, когда «как никогда нужно бороться за права трудящегося народа».

Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой говорится о том, что «Первомай 2019 года отмечается в условиях нового наступления на права трудящихся».

«Повышение пенсионного возраста и очередной рост НДС до 20% показали всю сущность нынешней власти. Нас откровенно грабят: узаконены поборы за капремонт, берут мзду по системе «Платон», отобрали льготы у ветеранов, очередной подлостью стало повышение налогов для владельцев садоводческих участков и плата за вывоз мусора. Всё это происходит на фоне снижения заработных плат, негативных изменений в условиях труда работающих. В интересах богатеющей олигархии постоянно растут цены на газ и бензин, с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ, раскручивая спираль инфляции. Размеры индексации пенсий и заработной платы бюджетникам — это хамское отношение нынешней власти к людям и их труду», — говорится в резолюции.

Участники митинга осудили нынешнюю власть «за полное игнорирование наших требований» и потребовали отставки правительства Дмитрия Медведева. Среди требований, отражённых в резолюции псковских коммунистов, — остановить падение жизненного уровня населения, прекратить рост тарифов на услуги ЖКХ, отменить ЕГЭ, принять федеральный закон о статусе и льготах «детям войны», а также не допустить загораживание декорациями Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в дни празднования Великой Победы.

Отметим, что городской весенний праздник, посвящённый Первомаю, проходит в Пскове в Детском парке. В рамках праздника свой митинг провели и псковские профсоюзы.

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