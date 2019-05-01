Среда, 1 Мая 2019 года
15:48:28 МСК

Более 50% жителей ЮАР поддерживает правящую партию – соцопрос

Политика

Три соцопроса выявили, что число сторонников партии колеблется от 51% до 61% избирателей

Более 50% жителей ЮАР поддерживает правящую партию – соцопрос
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг ЮАР

Кейптаун, 1 мая 2019, 15:06 — REGNUM  Правящая партия ЮАР «Африканский Национальный Конгресс» (АНК) с наибольшей вероятностью победит в парламентских выборах. По результатам трех соцопросов, проведенных по инициативе президента ЮАР Сирилла Рамафосы, партию поддерживают от 51% до 61% жителей, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, три соцопроса использовали разные методологии. Крупнейшая оппозиционная партия «Демократический Альянс» (ДА) получило поддержку от 19% до 24% избирателей.

Парламентские выборы состоятся 8 мая.

По данным одного из соцопросов, проведенным Citizen Surveys, безработица, преступность, бедность, коррупция и жилищное строительство являются главными проблемами для жителей ЮАР. В опросе Citizen приянло участие 1300 человек. В марте организаторы проводили с участниками интервью с глазу на глаз и выяснили, что 61% опрошенных намерены голосовать за АНК. Предполагаемая явка составит 77%.

Второй опрос проводила компания Ipsos с середины марта по середину апреля. В ходе исследования было проведено 3600 личных интервью. Предполагаемая явка на выборах — 71%, поддержка АНК также составит 61%, сообщают исследователи.

Полевые исследования в середине апреля провела компания IRR. В них приняли участие 2375 человек. Интервьюеры методом случайной выборки обзванивали потенциальных избирателей. В результате поддержка АНК, по оценкам исследования, составила 51%, предполагаемая явка — 71,9%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить