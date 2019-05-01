Лидеру оппозиции Уганды предъявлены обвинения

Кампала, , 15:05 — REGNUM Лидер оппозиции Уганды, парламентарий Роберт Кьягуланьи, известный как музыкант Бобби Вайн, был арестован 29 апреля. В суде Buganda Road Magistrates Court ему были предъявлены обвинения в попытке организации несанкционированного политического митинга, передает VOA Africa.

По информации стороны обвинения, 11 июля 2018 года Бобби Вайн и его соратники должным образом не согласовали проведение митинга, нарушив закон об общественном порядке.

Перед судом Вайн заявил, что не совершал преступлений.

«Я здесь только потому, что выступаю против политического режима в стране, в частности против президента Йовери Мусевени», — заявил оппозиционер.

«Но я уверен, ваша честь, я здесь не потому, что украл из государственных фондов или убил кого-либо. Я рад, что здесь я могу бороться за них, за вас, ваша честь, за всех в этой стране. Я здесь, чтобы выступить против системы налогообложения и против любого проявления несправедливости», — добавил Бобби Вайн.

Во время задержания Бобби Вайна полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников оппозиционера, сопровождавших его до суда.

В следующий раз Бобби Вайн предстанет перед судом в четверг, 2 мая, сообщает адвокат оппозиционера.