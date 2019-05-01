В полиции Петербурга объяснили причину задержания депутата Резника

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Полицейские отпустили задержанного ранее депутата петербургского Законодательного собрания от «Партии роста» Максима Резника после «профилактической беседы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, во время первомайской манифестации на Невском проспекте полиция задержала отдельных участников последней колонны шествия, которая была сформирована оппозиционными партиями и движениями. Организаторы колонны, в числе которых был и Резник, попытались выяснить причину происходящего, колонна остановилась, чтобы добиться разъяснений у полиции.

В результате сам парламентарий также был задержан и оказался в автозаке. Как сообщили в Главке МВД, Максим Резник «допускал нарушения порядка проведения публичного мероприятия».

«С ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен без привлечения к административной ответственности», — отметили в ГУ МВД.

Между тем, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, еще не менее 34 человек были задержаны в ходе демонстрации на Невском проспекте. Руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев сообщил, что с ним в автобусе находится еще 22 человека, включая бывшего председателя «Открытой России» Андрея Пивоварова. В какой отдел полиции их направят, пока неизвестно. Однако у Шуршева есть информация от других задержанных о том, что в 28-й отдел полиции уже доставили 11 задержанных.

По словам участницы акции, руководителя петербургского отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной, в самом начале были задержаны даже барабанщики, которые следовали в голове колонны. Шишкина беседовала с сотрудницей Смольного на тему возможных нарушений, и та сказала, будто в колонне скандируют «несогласованные лозунги».

Общее число задержанных 1 мая в петербургской полиции пока не называют.

Читайте ранее в этом сюжете: В первомайских акциях в Петербурге участвовали более 100 тысяч человек