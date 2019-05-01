Серенгети, , 14:00 — REGNUM

Правительство Танзании намерено сделать все возможное, чтобы предотвратить строительство гидроэлектростанции на реке Мара в Кении. Река протекает в обеих странах и является важнейшей частью экосистемы танзанийского национального парка Серенгети, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра природных ресурсов Танзании Константина Каньясу.

«Реализация этого проекта нанесет серьезный вред экологии Серенгети, в частности жизни животных, которым в жаркий сезон будет недоставать воды», — заявил Каньясу.

Причиной дискуссии между правительствами стала необходимость охраны диких животных, проживающих в национальном парке Серенгети. Строительство ГЭС нанесет ущерб ежегодной миграции антилоп гну из Серенгети в долину реки Мара в Кении. Дискуссия состоялась в рамках Комиссии по охране водной системы озера Виктория (LVBC) при министерстве иностранных дел стран Восточной Африки.

«От реки Мара зависит жизнь в Серенгети», — подчеркнул Каньясу.

Дискуссия продолжается с 2016 года, когда власти Кении обнародовали проект постройки ГЭС на реке Мара.