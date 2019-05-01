Казус с Крымом: а Чехия чья?

Станислав Стремидловский, , 13:32 — REGNUM

Конституционный суд Чехии признал право за чешскими бизнесменами дискриминировать потребителей по политическим мотивам. Как передает Radio Praha, судьи встали на сторону хозяина местного отеля, требовавшего от граждан России письменно подтверждать свое несогласие с «аннексией» Крыма.

Напомним, что эта история началась в марте 2014 года, когда владелец расположенной в Остраве гостиницы Brioni (компания Golden Gastro Service) Томаш Крчмарж, чей дедушка был украинцем, отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян. После того, как он подвергся критике, Крчмарж разрешил проживание лишь тем гражданам России, которые напишут заявление о своем несогласии с присоединением Крыма. Представители торговой инспекции наложили штраф на отельера в размере 50 тысяч крон, который позже суды уменьшили в десять раз. Дело дошло до Высшего административного суда, заявившего, что выражение политических убеждений — это одно, а другое — заставлять гостей не соглашаться с внешней политикой своей страны. При этом в решении были процитированы слова трактирщика Паливеца из «Похождений бравого солдата Швейка»: «Посетитель как посетитель, хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет».

Однако с этих подходом не согласился Конституционный суд. В тексте заключения со ссылкой на позицию МИД Чехии, международных организаций и экспертов, он указал, что «аннексия» Крыма «противоречит основным правилам международного права». Напомнил, что и государства делают различия в отношении к отдельным людям по их гражданству, что не является тем же, что дискриминация по национальному или расовому признаку. Как заявил докладчик по этому делу Войтех Шимичек, действия отельера являлись «немедленным ответом на явное нарушение международного права» и «соответствовали как чешской внешней политике, так и политике международных организаций». По его словам, о дискриминации можно было бы говорить в случае отказа в заселении по причине «ненависти» или каким-либо «произвольным причинам» — например, «этнической принадлежности, религии, инвалидности или цвета кожи». А тут как будто все в порядке, ведь «предприниматель не обязан быть политически нейтральным и не иметь возможности выражать свои политические взгляды при ведении бизнеса, если, конечно, это делается правильно».

Сам Крчмарж ранее заявлял, что в отстаивании своих прав он готов дойти до Европейского суда, если ему откажет в удовлетворении требований Конституционный суд Чехии. «В споре его интересуют не деньги, а принцип», — пишет чешский портал Seznam Zprávy. Владелец отеля сообщил, что ему было важно напомнить людям, которые невнимательно относятся к истории, какие «страшные вещи» могут произойти, если не проявлять бдительность. «У нас (в Чехии — С.С.) уже были русские здесь, — отметил отельер. — Я не хочу их здесь видеть снова для себя или моих детей». И подчеркнул, что «до Путина» такое творил только «Гитлер с Судетами». По его словам, нелогично, что он, как гражданин, не может присоединиться к протесту посредством своего бизнеса, «когда все государства ввели санкции против России за аннексию Крыма», сказав также, что с учетом приобретенного опыта он бы и сейчас поступил так же. Теперь ему предстоит новый раунд борьбы в Высшем административном суде, куда Конституционный суд вернул дело для пересмотра.

Вызовет ли этот казус интерес у чешского общества, нам сказать трудно. Однако со своей стороны заметим, что вряд ли оно окажется однозначно на стороне отельера и Конституционного суда. Так, на портале Echo24 эта история получила довольно много ехидных комментариев под соответствующей публикацией. Некоторые задались вопросом, не будут ли отныне владельцы гостиниц требовать от американцев подписывать бумаги с осуждением войны во Вьетнаме или геноциде индейцев, а от немцев — декларировать свое неприятие гитлеровской Германии. Другие предположили, что в ресторане начнут приносить стейк только тем, кто сделает признание в ненависти к цыганам, а котлету — тем, кто сознается в ненависти к русским. Кое-кто удивился тому, что владелец гостиницы может на законным основаниях дискриминировать клиентов, если это «соответствует политической ориентации нашей страны». Наконец, один из комментаторов «приветствовал» решение Конституционного суда со словами: «Я надеюсь, что отныне хозяева смогут не обслуживать семьи с детьми, цыган и негров».

Нам трудно судить, чем же именно руководствовались судьи, когда принимали свое постановление. Возможно, дело не столько в русофобии, сколько в нелюбви к президенту Чехии Милошу Земану, чьи слова об исторической принадлежности Крыма нашей стране у иных чешских политиков, экспертов и публицистов вызывают чувства, схожие с теми, которые застигнутые на месте преступления рецидивисты питают к полицейскому патрулю. Но попробуем представить себе гипотетическую ситуацию, когда в польских гостиницах, например, начнут спрашивать граждан Чехии, чья Тешинская область, в немецких — чьи Судеты, а в австрийских озаботятся вопросом, чья же Чехия в целом. Да, сегодня такое вряд ли возможно. Но в будущем некоторые скелеты в шкафах могут вывалиться наружу.