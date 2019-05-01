Волгоград, Волгоградская область, , 13:00 — REGNUM

Партия «Справедливая Россия» намерена выдвинуть своего кандидата для участия в выборах губернатора Волгоградской области, которые состоятся в сентябре 2019 года. Об этом 1 мая заявил лидер партии Сергей Миронов, который находится в Волгограде. Фамилию кандидата обещают назвать в течение мая.

«Мы будем принимать решение, у нас по уставу выдвигает и утверждает кандидатуру на пост губернатора президиум центрального совета партии», — цитирует Миронова ИА «Высота 102».

Как напоминает ИА REGNUM, полномочия Андрея Бочарова на посту губернатора Волгоградской области истекают в 2019 году. Выборы главы региона намечены на 8 сентября, единый день голосования. Участие самого Бочарова в выборах до сих пор остается под вопросом. Добавим также, что ранее своего возможного кандидата для участия в выборах губернатора Волгоградской области назвали в КПРФ — это депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, известный активной жизнью в соцсетях.