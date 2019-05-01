На митинге в Пензе губернатор призвал бороться с теневой занятостью

Пенза, , 12:27 — REGNUM В Пензе состоялся праздничный митинг, посвященный празднику Весны и Труда. Мероприятие объединило около 8 тысяч человек, представляющих трудовые коллективы ведущих предприятий региона. В торжественном митинге принял участие губернатор Иван Белозерцев.

«Я искренне и сердечно поздравляю вас с праздником и благодарю за то, что вы пришли на первомайскую демонстрацию, отдавая дань традиции, заложенной нашими дедушками и бабушками, — обратился Иван Белозерцев к собравшимся на площади людям. — Первомайская демонстрация для трудовых коллективов — это возможность рассказать о достижениях и заявить о своих правах».

Глава региона отметил, что пензенцы любят и умеют работать, доказательством чему служат итоги развития области за 2018 год:

«Развиваются промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, по многим направлениям Пензенская область показывает лучшие результаты в Приволжском федеральном округе, а по отдельным показателям — и в Российской Федерации. Наша продукция известна за пределами страны, в минувшем году рост экспорта превысил 20 процентов».

Вместе с тем губернатор констатировал, что нужно продолжать борьбу с теневой занятостью:

«Есть коллективы, где трудовые отношения с работниками не оформляют по закону, давайте с помощью профсоюзов продолжать с этим бороться».

Задача руководителей предприятий — повышать производительность труда и поднимать зарплату работникам, добавил губернатор.