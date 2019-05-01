Джуба, Южный Судан, , 12:11 — REGNUM

Президент Южного Судана Сальва Киир нанял американскую лоббистскую организацию, чтобы предотвратить создание трибунала по расследованию военных преступлений, совершенных в раздираемой гражданской войной стране.

По информации Daily Monitor Uganda, между правительством Южного Судана и организацией Gainful Solutions 2 апреля был заключен контракт стоимостью 3,7 миллионов долларов США.

В соответствии с контрактом глава Gainful Solutions, бывший посол США в Кении, Майкл Раннебергер был нанят, чтобы «улучшить отношения с США, как в политической, так и в экономической сферах». В том числе в его задачи входит убеждение правительства Трампа в «пересмотре санкций и предотвращении дальнейших санкций», а также активизация американских инвестиций в нефтяной сектор Южного Судана.

Одной из главных задач Gainful Solutions является «оттягивание или окончательное предотвращение создания смешанного суда». Создание общего суда Южного Судана и Африканского союза было прописано в мирных соглашениях, подписанных в сентябре 2018 года.

Мирный договор направлен на прекращение гражданской войны, продолжающейся в Судане с 2013 года. В результате конфликта погибло более 380 тысяч человек, более трети всего населения были вынуждены покинуть свои дома.