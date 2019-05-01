Шестой раунд переговоров между США и «Талибаном"* пройдет в столице Катара

Доха, , 09:20 — REGNUM В Катаре должен пройти шестой раунд переговоров между представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и властями Соединённых Штатов. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает агентство Reuters.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиуллах Муджахид заявил, что американская делегация уже прибыла в Катар и переговоры начнутся в ближайшие часы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе пятого раунда переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стороны выработали черновик соглашения, в котором, в частности, сказано о выводе американских войск из Афганистана. Но спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад подчеркнул, что окончательной договорённости пока нет.