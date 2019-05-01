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Украинские боевики пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Политика

Перемирие украинской стороной не соблюдается

Луганск, 1 мая 2019, 09:02 — REGNUM  За прошедшие сутки украинские боевики пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские боевики за сутки вели обстрелы населенных пунктов Лозовое, Донецкий, Логвиново, Золотое-5 и Желобок. Использовались минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики регулярно обстреливают территорию Донбасса, игнорируя любые договорённости о перемирии. Ни одно из перемирий, установленных в Донбассе, никогда не соблюдалось украинской стороной.

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Артобстрелы республик Донбасса
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