Украинские боевики пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, , 09:02 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские боевики за сутки вели обстрелы населенных пунктов Лозовое, Донецкий, Логвиново, Золотое-5 и Желобок. Использовались минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики регулярно обстреливают территорию Донбасса, игнорируя любые договорённости о перемирии. Ни одно из перемирий, установленных в Донбассе, никогда не соблюдалось украинской стороной.