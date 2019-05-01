Новому императору Японии Нарухито вручили древние священные регалии

Токио, , 08:51 — REGNUM В Японии состоялась церемония вручения символов власти новому императору Нарухито. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал NHK.

Церемония прошла в императорском дворце в Токио. Новому японскому императору (тэнно) Нарухито были вручены священные регалии — бронзовое зеркало Ята-но кагами, подвески из яшмы Ясакани-но магатама и меч Кусанаги-но цуруги. Эти регалии символизируют соответственно мудрость, процветание и мужество.

По преданию, династия японских императоров никогда не прерывалась и ведет свое начало от богини Солнца Аматэрасу. Опять же по преданию, богиня Аматэраусу передала меч, зеркало и подвеску своему внуку Ниниги-но Микото, а тот передал своему внуку — Дзимму, который стал первым императором Японии. С тех пор регалии передаются от одного императора другому. Нынешний Нарухито — 126-й император в династии.

Примечательно, что широкая общественность не знает наверняка, существуют ли эти реликвии на самом деле. Показ их императору жрецами — часть процедуры восхождения на трон. В ходе церемонии в Токио Нарухито были переданы сумки, в которых якобы и находились реликвии. Предполагается, что меч хранится в Нагое, зеркало в храме Исэ, а подвеска — в императорском дворце в Токио.

Вполне возможно, что данные реликвии были утрачены ещё в 1185 году во время морской битвы в заливеДанноурамежду кланами Тайра иМинамото. Бабка малолетнего императору Антоку — Тайра-но-Токико могла выбросить меч и подвеску в море, чтобы они не достались победителям из клана Минамото. Зеркало Ята-но кагами могло быть захвачено солдатами Минамото в целости. Хотя все это, конечно, не имеет каких-либо достоверных подтверждений. Предполагается, что затем реликвии были заменены копиями.

Нынешняя ситуация с восшествием на трон хризантем нового императора Нарухито также необычна. Дело в том, что по закону император должен находится на престоле пожизненно. Но 85-летний монарх Акихито решил эту традицию прервать и ушел на покой, передав трон своему старшему сыну.

Стоит отметить, что у нового императора, которому уже 59 лет и его супруги Масако Овада есть только дочь Айко, и нет наследника мужского пола. В связи с этим наследником престола считается младший брат императора 53-летний Фумихито. У Фумихито есть две дочери и один сын, родившийся в 2006 году.