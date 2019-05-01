Товарищ Грибаускайте, спасибо за службу России

Олег Михайлов, , 07:50 — REGNUM

Эта статья должна была появиться чуть позже. Месяцев этак через два. Но в Литве ускорилась «бреженевзицация» и истинное зарождение культа личности. Такого, до которого не додумался даже покойный Альгирдас Бразаускас, вот уж кто был мощью первой половины так называемой литовской независимости. Он то — имел право, но был скромен. По сравнению с уходящим президентом Литвы — Далей Грибаускайте, его верной ученицы.

То, что десятилетие правления в Литве Дали Грибаускайте, как главного и самого блестящего агента России, это совсем не шутка, исходит из логики заявлений в самой Литве. Стороннему читателю это покажется сюрреализмом, скандальным заявлением, ведь именно Даля Грибаускайте почти всё это время была отождествлением бескомпромиссной борьбы с Россией. «Россия — террористическое государство», «Путин — это Гитлер», — это всё её риторика, какая уж тут служба России.

Ну, а если посмотреть с позиции самой Литвы? Давайте представим, что всё, что говорилось в Литве в последние десять лет — это правда. Россия — единственный враг страны, который вот-вот её завоюет. Пусть не завоюет, но обязательно нападёт! Пусть не танками, а взломает все электронные сети, повлияет на выборы и всячески гибридно уничтожит маленькое, но гордое государство. Литва — прифронтовая территория, именно сюда нужно перебросить как можно больше войск НАТО. Именно тут, рядом с Калининградской областью тот самый Сувалкский коридор. Только его Россия отрежет и всё, у Прибалтики нет шансов на выживание.

Всё это реальные высказывания в Литве в последние десять лет. Треть от всего срока обретения независимости. Не так и мало.

И архитектор мощнейшей, невиданной истерии — её высокое превосходительство (это тоже не шутка, это официальное обращение) Даля Грибаускайте.

Но отчего агент России? Да ещё которому надо благодарность за службу высказывать? И тут сложная и запутанная череда событий, которую невозможно считать случайностью.

Давайте действительно, на секунду, представим, что у России была цель навредить Литве. И её агентом стала президент Даля Грибаускайте. Представили? А теперь смотрим.

Экономика. Литва до Дали Грибаускайте, при вступлении в Евросоюз, отказалась от единственной своей основной генерации электроэнергии. ЕС требовал закрытия Игналинской АЭС, но на самом деле это не было ключевым требованием. Станция минимум могла работать до 2032 года. Литовские чиновники сдались сразу, даже не пытаясь поспорить, а Литва стала самой энергодефицитной страной в регионе (в этой истории, если считать, что процессами в Литве управляют российские агенты, точно есть свои герои).

Литва уже при Дали Грибаускайте отказалась от получения дешевой электроэнергии от Балтийской АЭС в Калининградской области и Белорусской АЭС в Островецком районе Белоруссии. Как это повлияло и повлияет на те же цены за отопление в зимний период для литовского населения даже расписывать не нужно. Да что там, выгнала японский Hitachi и американский Chevron.

Литва при Дали Грибаускайте отказалась от дешевого газа «Газпрома», взяла в аренду дорогой плавучий СПГ-терминал у Норвегии, но в итоге втихаря стала закупать сжиженный газ у того же российского «Новотека». Остатки промышленности в лице того же завода по производству азотных удобрений «Ахема» пали.

Литва при Дали Грибаускайте избрала самый жёсткий выход из экономического кризиса 2008−2009 годов, выбирая кредиты на международном рынке, отказавшись от помощи МВФ. Итог — сокращение пенсий, урезание пособий, отказ от поощрения материнским капиталом. ВВП Литвы упал на 30% — такого в Евросоюзе больше не было нигде. Урезания пенсий позже признают антиконституционным решением, но множество пенсионеров до компенсаций просто не доживёт.

Именно при Дали Грибаускайте из Литвы начнётся самая массовая эмиграция жителей в другие более благополучные страны. Столько не уезжало ни при каком президенте. Литва в буквальном смысле оказалась обескровлена.

При президенте Дали Грибаускайте все финансовые вливания Евросоюза в Литву, все дотации, были разграблены и поделены среди олигархических кланов. Только 10−15% по оценкам экономистов были потрачены эффективно. Остальное — зарыто в землю.

Самый высокий уровень самоубийств в мире, самый высокий уровень пьянства, насилия в семьях, убийства детей — всё это Литва при Дали Грибаускайте.

Можно продолжать долго.

При Дали Грибаускайте страна обнищала и обмелела. Но именно в эти дни в кинотеатрах Литвы проходит фильм о ней — Дали Грибаускайте. «Государственная тайна». Действующий глава МИД Литвы, комсомолец Линас Линкявичюс в нём говорит, что президент настолько успешна, что её даже некоторые страны просили одолжить. А пресс-секретарь Грибаускайте Дайва Ульбинайте анонсировала биографическую книгу о своём боссе. Там культ Грибаускайте и вовсе зашлифовывается — единственный спаситель, личность — на миллион лет. Буквально князь Великого княжества Литовского, не иначе. И обнищавшее население, измождённое, поредевшее, в ужасе во всё это верит.

И как это не назвать, если верить во врага Россию, да знать все факты последнего десятилетия, что Даля Грибаускайте, ученица питерского института, засекретившая свою биографию 90-х годов, не блестящий агент России?

Только поклониться, за полное и безвозвратное разрушение Литвы. Всё сделала своими руками. Спасибо товарищ!